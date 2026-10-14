Nikah gününde yaşamını yitiren Onur Civelek davasında sanığa 2 yıl 6 ay hapis

Nikah gününde yaşamını yitiren Onur Civelek davasında karar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, nişanlısıyla nikah günü aldıktan yaklaşık bir saat sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Civelek ile ilgili davada mahkeme hükmünü açıkladı. Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sanık N. M. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi ve adli kontrol tedbirleri ile yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Dava sürecinde aile talepleri ve rapor istemleri:

Celebenin 30 Haziran 2026 tarihli kaza sonrası başlayan dava sürecinde Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, sanığın kazada asli kusurlu olduğunu, ağır taksirle hareket ettiğini belirterek farklı taleplerde bulundu. Akkelle, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini, Antalya Adli Tıp Merkezi raporunun kabul edilmemesini ve yeni rapor için İstanbul Adli Tıp Kurumundan görüş alınmasını istedi. Mahkeme bu talepleri reddetti.

Sanık savunması ve mahkeme kararı:

Sanık N. M.nin avukatı Serkan Öztürk ise müvekkilinin hafif kusurlu olduğunu, kazaya taksirle karıştığını savunarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraat talep etti. Duruşmada taraflar dinlendikten sonra mahkeme, sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi ve hüküm olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini bildirdi.

Kaza sonrası sanığın 29 gün sonra tahliye edilmesi ailede tepki yaratmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, karara itiraz edeceklerini ve üst mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Mahkeme kararının üst mahkemeye taşınabileceği de tutanaklara geçti.

Olayda ve yargılama sürecinde belirtilen rapor talepleri ile adli kontrol uygulamaları, davanın takip eden aşamalarında da tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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