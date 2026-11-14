Halkbank filede sistemli oyunla Sultanbeyli'yi üç sette yendi

Maç özeti:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 6. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma TVF Ziraat Bankkart salonunda oynandı ve setler 25-23, 25-20, 25-17 şeklinde sonuçlandı.

Kadro ve set skorları:

Halkbank: Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Sam Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Alejandro Rodriguez Fuentes, Denislav Slavchev Bardarov, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Matey Kaziyski, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Darlan Ferreira, Yiğit Hamza Aslan

Sultanbeyli Belediyespor: Yılmaz Üner, Emin Gök, Petar Dirli, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Raphael Vivien Corre, Yunus Emre Erşahin (L), Caner Ergül (L), Turgay Doğan, Sercan Yüksel Bidak, Emre Berat Fırat, Branimir Grozdanov, Mustafa Cervatoğlu, Burhan Zorluer

oyun akışı ve değerlendirme:

Halkbank, ilk sette çekişmeli bir oyun sonrası öne geçmeyi başardı ve sonraki iki sette kontrolü elinde tuttu. Maç boyunca servis ve blok etkinliğiyle rakibine üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, setler boyunca istikrarlı performans gösterdi. Skorlar maçın genel dengesini yansıtarak Halkbank'ın üç sette galibiyetini pekiştirdi.

HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, EFELER LİGİ’NİN 6. HAFTASINDA SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.