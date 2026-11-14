Birecik'te kepçe çarpması: anne ve baba yaşamını yitirdi, iki çocuk yaralandı

birecik’te kaza ve ilk bulgular

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kepçeye 63 AJR 398 plakalı otomobilin çarptığı bildirildi. Araçta bulunan sürücü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan iki çocuk yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuklar ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

kamera görüntüleri ne gösteriyor:

Olay anına ait iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri kazayı saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde kavşağa girmeye çalışan kepçeye otomobilin hızla çarptığı, çarpmanın etkisiyle çevredeki insanların kaçıştığı ve kazanın kısa sürede gerçekleştiği görülüyor. Kamera kayıtları kepçenin plakası ve sürücüsünün tanımlanmasını zorlaştırırken, olay yerindeki deliller ve görgü tanıklarının beyanları soruşturmanın yönünü belirleyecek.

soruşturma ve alınan önlemler:

Kaza sonrası kepçe sürücüsü gözaltına alınırken, ilgili birimler tarafından olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın sebeplerinin tespiti için delil toplama ve kamera kayıtlarının ayrıntılı incelenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Olay, bölgedeki kavşak düzenlemeleri ve iş makinalarının yol güvenliğine etkisi konusunda yeni güvenlik değerlendirmeleri gündeme getirebilir.

BİRECİK'TEKİ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI