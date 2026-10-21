Dolar 49,5978 +0,03%
Euro 55,6989 -0,02%
Bist 11.699,73 -0,83%
Altın Gram 6.600,39 -0,08%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon nedeniyle 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Nilüfer'de piercing yaptıran 17 yaşındaki G.S., ertesi gün başlayan şişlik ve yoğun iltihap nedeniyle 5 gecedir hastanede tedavi görüyor; aile savcılığa başvurdu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon nedeniyle 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

olay ve başvuru:

Nilüfer ilçesinde kulağına piercing yaptırmak için bir dövme stüdyosuna giden 17 yaşındaki G.S., işlemden bir gün sonra kulağında belirgin bir şişlik fark etti. G.S., yaşadığı sorunu bildirmek amacıyla işletme yetkilileriyle iletişime geçtiğini ancak cevap alamadığını iddia etti.

Yaşanan şişliğin ardından aile, gencin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurdu. İlk müdahale sonrasında durumun ciddiyeti nedeniyle G.S. acil serviste değerlendirilip hastaneye yatırıldı.

tıbbi değerlendirme ve uygulanan tedavi:

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edilen G.S.’nin kulağında doktorlar tarafından yoğun iltihaplanma tespit edildi. İltihabın kontrol altına alınması amacıyla kulağa dikiş atılarak baskı uygulaması yapıldı ve takip süreci başlatıldı.

Hastanede tedavisi süren gencin sağlık ekibi, iltihabın seyrine göre kalıcı hasar riskine karşı uyarıda bulundu. Tedavinin ne zaman tamamlanacağı ve kalıcı bir hasar oluşup oluşmayacağı henüz netlik kazanmadı.

hukuki süreç ve aile açıklaması:

Olay sonrası aile, stüdyo ile iletişim sağlanamadığını belirterek işle ilgili şikayette bulundu. Aile, yaşananlar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu ve konunun resmi mercilerce soruşturulmasını talep etti.

Yetkililer ve hastane tarafından yapılacak tıbbi ve adli değerlendirmeler, hem sağlık sürecinin hem de hukuki sürecin seyrini belirleyecek. Aile ve sağlık ekibi, gencin durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.

BURSA&#039;NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KULAĞINA PİERCİNG YAPTIRMAK İÇİN BİR DÖVME STÜDYOSUNA GİDEN 17...

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KULAĞINA PİERCİNG YAPTIRMAK İÇİN BİR DÖVME STÜDYOSUNA GİDEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE HASTANELİK OLDU. KULAĞINI DELDİRDİKTEN BİR GÜN SONRA ŞİŞLİK OLUŞTUĞUNU BELİRTEN ÇOCUK, İŞLETMEYLE İLETİŞİME GEÇMESİNE RAĞMEN CEVAP ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ. ÇOCUĞUN AİLESİ, OLAYLA İLGİLİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de iki genç kadının fuhuşa pazarlanması ve valilik çalışanının tutukla...
images

Batman'da 'köpekler saldırmıyor' diyen koşucunun videosu ters tepti
images

C plaka esnafı ABB önünde üç yıllık kiralama ihalesinin iptalini istedi
images

kuzenini kalbinden bıçaklamakla suçlanan sanığın 6. duruşması yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yenişehir'in gündemi hizmet, iddialara il başkanlığından güçlü destek

Şebekenin gözü: Turkcell 5G sinyallerinden insan yoğunluğunu yüzde 90 doğrulukla tespit etti

Otogarda bidona saklanan 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi

Vezirköprü'de gençlik çalışanlarına yönelik uygulamalı yangın müdahale eğitimi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti