kaza ve ilk müdahale:

Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 06 AJ 0643 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bulanmaz (27) direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmenin bahçe duvarına çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin ilk incelemesinde, araçta bulunan Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve sürücünün kayınvalidesi Lale Sağsöz (62) ile birlikte üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpmanın ardından bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Kaza nedeniyle olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

yaralananlar ve tedavi süreci:

Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kuruluşundan edinilen bilgiye göre, her iki yaralının da yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

yakın çevre, seyahat amacı ve cenaze planı:

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Hatay'da yaşayan Bulanmaz çifti, bir yakınlarının Manisa'daki nişan törenine katılmak üzere yola çıkmıştı. Sürücü astsubay Mehmet Bulanmaz Reyhanlı ilçesinde görev yaparken, kısa süre önce eş durumu atamasıyla Hatay'a gelen polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ile çiftin 26 Ağustos'ta Erzurum'da evlendikleri kaydedildi.

Yetkililer, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından hayatını kaybeden üç kişinin cenazelerinin yarın Erzurum'da defnedileceğini bildirdi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

UŞAK’TA OTOMOBİLİN BİR İŞLETMENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN CENAZELERİNİN ERZURUM’DA TOPRAĞA VERİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ. KAZADA YARALANAN 2 KİŞİNİN TEDAVİLERİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR.