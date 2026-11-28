Galata Kulesi'nde 200 güne özel ışık gösterisi

İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak 2027 Avrupa Oyunlarına 200 gün kala, tarihi Galata Kulesi'nde akşam saatlerinde özel bir ışık gösterisi düzenlendi. Etkinlik kapsamında oyunlarda yer alacak spor branşlarına ait görseller ve hareketli animasyonlar kule yüzeyine yansıtıldı.

gösterinin içeriği:

Projeksiyonlarla yansıtılan görüntülerde atletizmden yüzmeye, cimnastikten takım sporlarına kadar oyunlarda yer alacak branşlara ait simgeler ve kısa animasyon sahneleri kullanıldı. Gösteri, kısa süreli müzik ve ışık senkronizasyonuyla tamamlandı ve tarihi yapının siluetini vurgulayan görsel bir şov oluşturdu.

hazırlık ve değerlendirmeler:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada organizasyonun kıtanın önemli spor etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, "Güçlü spor altyapımız, modern tesislerimiz ve uluslararası organizasyon tecrübemizle bu büyük buluşmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bak ayrıca İstanbul'un misafirperverliğini ve Türk sporunun gücünü dünyaya göstereceklerini vurguladı.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörü Alpaslan Baki Ertekin ise hazırlıkların sürdüğünü belirtti ve etkinliklerin Avrupa'dan gelecek sporculara ve misafirlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedeflediğini söyledi. Organizasyon takvimi kapsamında oyunların 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Gösteri, kule çevresinde toplanan vatandaşların yoğun ilgisini çekti; etkinlik alanında görüş bildiren kişiler, tarihi yapının üzerindeki yansımaların hem tanıtım hem de motivasyon amacı taşıdığını belirtti. Yapılan sunum, şehirdeki tanıtım faaliyetlerinin parçası olarak değerlendirildi.

Yetkililer, ilerleyen günlerde benzer görsel tanıtım faaliyetlerinin farklı noktalarda da gerçekleştirileceğini ve hazırlıkların koordineli biçimde devam ettiğini açıkladı. Hazırlık sürecinde emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

İSTANBUL’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK 2027 AVRUPA OYUNLARI’NA 200 GÜN KALA, GALATA KULESİ’NDE ÖZEL IŞIK GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.