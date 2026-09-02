Nizip'te atık yağ tesisinde yangın: itfaiye yoğun dumanla müdahale ediyor

Nizip'te atık yağ tesisinde yangın

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir atık yağ tesisinde, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı ve yoğun duman oluştu.

olay yeri ve müdahale:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle bildirildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, yangının yol açtığı yoğun duman çalışmaları güçleştiriyor. Yetkililer söndürme çalışmasının sürdüğünü belirtti.

riskler ve izlenecek süreç:

Atık yağ kaynaklı yangınlar, yüksek sıcaklık ve yoğun, toksik duman üretebildiği için hem müdahale eden ekipler hem de çevre için özel önlem gerektirir. Bu tür olaylarda yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma ve teknik inceleme yapılması beklenir. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi; ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerin ve itfaiye birimlerinin açıklamaları takip edilecek. Bölge halkı için kısa vadede duman ve hava kalitesi riski bulunabileceğinden, yetkililerin uyarılarına uyulması önem taşıyor.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ATIK YAĞ TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.