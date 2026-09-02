Silivri açıklarında çarpışma: Tuğberk İmamoğlu'nun 10 mürettebatı aranıyor

Silivri açıklarındaki kazada arama kurtarma çalışmaları sürüyor:

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde ve 28.6 - 28 Doğu koordinatları yakınında iki ticari geminin çarpışması sonucu bir geminin battığı tahmin ediliyor. Olayda Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Kaza sonrası bölgeye yapılan ilk müdahalede, kazaya karışan diğer gemi Alsu üzerinde göze çarpan bir hasar tespit edilmedi.

sevk edilen unsurlar ve operasyonun derinleştirilmesi:

Valilik ve ilgili birimler, arama kurtarma çalışmalarını derinleştirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı unsurları ile çok sayıda deniz arama kurtarma aracı ve bir sahil güvenlik helikopteri acil koduyla kaza mahalline sevk edildi. Ekipler hem deniz yüzeyinde hem de hava destekli aramalarda koordineli şekilde çalışıyor.

türk radyo üzerinden tüm gemilere acil çağrı:

Arama kurtarma faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgede, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden seyir halindeki tüm ticari ve özel gemilere acil anons yapıldı. Anonsta kayıp personelin bulunduğu koordinatlara dikkat çekildi ve bölgedeki gemilere herhangi bir bulgu halinde mutlaka bildirimde bulunmaları istendi. Anonsta verilen ifadeler şöyle:

"Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara’ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo."

Ekipler, bölgedeki tüm olası bulguları değerlendirmek üzere deniz yüzeyinde ve çevresinde geniş çaplı aramalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, arama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ve bölgeden gelecek her türlü bilgiyi anında değerlendirilecek öncelikte tuttuklarını belirtiyor.

Silivri açıklarında çarpışan iki geminin kayıp 10 mürettebatı için telsizden yardım çağrısı yapıldı