Dolar 48,4388 +0,05%
Euro 56,2817 -0,04%
Bist 13.989,84 +0,41%
Altın Gram 7.023,93 -0,65%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 95,24 -0,29%
--°

Noter kılığına giren dolandırıcılara dikkat: araç satışında kapora tuzağı

EGM, araç satışlarında kendilerini noter ya da noter çalışanı gibi tanıtıp kapora veya 'güvenli ödeme' adıyla kişisel hesaplara para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Noter kılığına giren dolandırıcılara dikkat: araç satışında kapora tuzağı

EGM'den araç alım-satımında kapora dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), araç alım-satımı öncesinde kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtan kişilerin kapora, dosya masrafı veya güvenli ödeme bedeli adı altında para talep ettiğini bildirdi.

dolandırıcıların yöntemleri:

Uyarıda, bu kişilerin genellikle telefon veya mesaj yoluyla iletişim kurarak vatandaşlardan kişisel hesaplara para gönderilmesini istedikleri belirtildi. EGM, noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini kesinlikle talep etmediğini vurguladı.

ne yapmalısınız:

Emniyet, araç alım-satımı işlemlerinde gerçek ödeme sürecinin noterliklerde yürütülen Güvenli Ödeme Sistemi ile sağlandığını hatırlattı ve vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumun bildirilmesi istendi.

EGM&#039;den araç alım-satımında vatandaşlara kapora dolandırıcılığı uyarısı

EGM'den araç alım-satımında vatandaşlara kapora dolandırıcılığı uyarısı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı
images

Küçük yardım çağrısı: Şahintepesi'nde motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı
images

Tekirdağ merkezli sahte yatırım uygulamaları 994 milyon TL'lik dolandırıcılığı a...
images

Sokakta drift atan Tofaş Şahin sürücüsüne 555 bin lira ceza ve 5 yıl 2 ay ehliye...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Girne faciasında derinlikten çıkarılan naaş sayısı arttı, can kaybı 12 oldu

Monza'da hız ve strateji sahnesi: İtalya grand prix'si start alıyor

AJet'in Wing Up Programı üniversiteli gençleri sahada buluşturdu

Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı