Noter kılığına giren dolandırıcılara dikkat: araç satışında kapora tuzağı

EGM'den araç alım-satımında kapora dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), araç alım-satımı öncesinde kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtan kişilerin kapora, dosya masrafı veya güvenli ödeme bedeli adı altında para talep ettiğini bildirdi.

dolandırıcıların yöntemleri:

Uyarıda, bu kişilerin genellikle telefon veya mesaj yoluyla iletişim kurarak vatandaşlardan kişisel hesaplara para gönderilmesini istedikleri belirtildi. EGM, noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini kesinlikle talep etmediğini vurguladı.

ne yapmalısınız:

Emniyet, araç alım-satımı işlemlerinde gerçek ödeme sürecinin noterliklerde yürütülen Güvenli Ödeme Sistemi ile sağlandığını hatırlattı ve vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumun bildirilmesi istendi.

EGM'den araç alım-satımında vatandaşlara kapora dolandırıcılığı uyarısı