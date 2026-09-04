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Sahte yatırım uygulamalarıyla 994 milyon liralık vurgun: 14 ilde eş zamanlı operasyon

Tekirdağ merkezli eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada 'yüksek kazanç' vaadiyle kurulan sahte uygulamalarla 426 kişi 994 milyon TL dolandırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte yatırım uygulamalarıyla 994 milyon liralık vurgun: 14 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve 28 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında tespitlere göre örgütün mağdurları sosyal medya üzerinden hedef aldığı, dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yatırım vaadiyle ikna ettiği belirlendi. Yapılan incelemede; mağdurların toplam 994 milyon TL zarar gördüğü ve 426 vatandaşın etkilendiği saptandı.

Dolandırıcılık yöntemi ve uygulamalar:

Soruşturmada, şüphelilerin kurdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıları üye yaptıkları tespit edildi. Bu uygulamalarda gerçek yatırım platformlarını andıran aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler ve çeşitli hileli temalar kullanıldığı belirlendi. İkna edilen kişilerden toplanan paralar, 'yatırım' adı altında kontrol edilerek yönlendirildi.

Mağdurların gönderdikleri paraların 21 ayrı paravan şirket hesabına yatırılmasının sağlandığı, banka hesapları ve işlem dökümlerinde ise toplam 4 milyar 234 milyon TL işlem hacmi izlendiği bildirildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı; çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında suç örgütü yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 20 şüpheli ise 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' ile 'örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 28 ŞÜPHELİDEN 20’Sİ TUTUKLANIRKEN, ŞÜPHELİLERİN 426 VATANDAŞI TOPLAM...

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 28 ŞÜPHELİDEN 20’Sİ TUTUKLANIRKEN, ŞÜPHELİLERİN 426 VATANDAŞI TOPLAM 994 MİLYON TL DOLANDIRDIĞI BELİRLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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