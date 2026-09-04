Sivas'ta 107. yıl anması: Yumaklı'dan huzur ve güvenle büyüme çağrısı

Sivas'ta anma töreni

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile milletvekilleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çelengi meclis idare amiri tarafından sunuldu.

Kongre Müzesi'nde düzenlenen temsili canlandırmada devlet tiyatrocuları tarafından 'mandaya hayır' vurgusu yapıldı. Törenler Kongre Müzesi bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sivas Kongresi'nin tarihsel önemi:

Bakan Yumaklı, Sivas Kongresi'nin anlamını Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlamakla eşleştirdiğini belirtti. Yumaklı, 107 yıl önce alınan kararların sadece bir kongre metni olmadığını, bunun vatan bütünlüğü ve bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğinin ilanı olduğunu ifade etti. O dönem vatanın dört bir yanının işgal altında olduğunu hatırlatan Yumaklı, milletin kararı olarak 'Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' sözünü öne çıkardı. Bu iradenin İstiklal yürüyüşünün önemli dayanaklarından biri olduğunu ve İstiklal Savaşı sonrası Cumhuriyetin kurulduğunu söyledi.

Güncel mesaj: huzur, güven ve kalkınma:

Yumaklı, aradan geçen 107 yılda Türkiye'nin eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, teknolojiden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda önemli mesafe katettiğini anlattı. Türkiye Yüzyılı hedefinin bu kazanımlarla daha ileriye taşınması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında öncelikli mesajını güven ve huzur üzerine kuran Yumaklı, "Türkiye’nin geleceğe daha güçlü yürümesi için huzur ve güven ortamımızı da güçlendirmemiz gerekiyor" diyerek, Cumhurbaşkanı liderliğinde sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurguladı. Yumaklı, ülkenin enerjisinin ve imkânlarının terörle mücadeleden ziyade kalkınmaya, üretime, yatırıma ve refaha yönlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bakanlık olarak tarım ve gıda güvenliğinin bu yürüyüşte merkezi bir rol oynadığını ifade eden Yumaklı, üreticinin yanında olma, toprağı ve suyu koruma, üretim gücünü ve gıda arz güvenliğinı artırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Sözlerini "Çünkü üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir" diyerek tamamladı.

Törenler programının sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopter tören alanının üzerinden geçti ve helikopterden sarkan Özel Harekat polisleri bayrağı açtı. Nefes kesen gösteri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

MANDA VE HİMAYENİN REDDEDİLDİĞİ, CUMHURİYET'İN TEMELLERİNİN ATILDIĞI SİVAS KONGRESİ'NİN 107. YIL DÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.