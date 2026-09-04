Mersin'de üreticiye üçlü tarımsal destekle maliyetlerin dengelenmesi hedeflendi

destek paketinin kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki üreticilere yönelik tarımsal desteklerini genişleterek uygulamaya koyduğu projeler kapsamında çeşitli tarımsal girdileri dağıttı. Düzenlenen Tarımsal Destekler Dağıtım Töreni ile amaç, girdi maliyetlerini düşürmek ve tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak olarak açıklandı.

Proje kapsamında seracılıkta kullanılan sera ipi desteğinden 3 bin üretici yararlandırıldı; toplam 60 kilogram sera ipi dağıtımı yapıldı. Zararlılarla mücadelede kullanılan yapışkan tuzak desteği ise bin üreticiye ve toplam 100 bin adet tuzak şeklinde sağlandı. Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı yürütülen mücadeleye katkı için de 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği verildi.

yerel yöneticiler ve desteklerin öncelikleri:

Törene katılanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, daire başkanları, muhtarlar ve çok sayıda üretici yer aldı. Avcı, tören sırasında Başkan Vahap Seçer’in selamlarını ileterek, Akdeniz ilçesinin kent içindeki en üretken bölgelerden biri olduğunu vurguladı ve üreticilerin emeklerinin karşılığını alması gerektiğini belirtti.

Avcı ayrıca Kazanlı Mahallesi'nde tarımsal desteklerin yanı sıra altyapı ve ulaşım yatırımlarının sürdüğünü ifade ederek, 2019 yılından bu yana mahalleye 40 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü ve kanalizasyon hattının %93 seviyesinde tamamlandığını aktardı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ise Mersin’in iklim ve coğrafi avantajlarıyla sebze, meyve ve hayvancılıkta önemli bir üretim merkezi olduğunu, tarımın kırsal kalkınma ve istihdam için stratejik önem taşıdığını söyledi.

muhtarlar ve üreticilerin değerlendirmeleri:

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz destekleri olumlu bulduğunu, son yıllarda artan girdi maliyetlerinin üreticiler için ağır bir yük oluşturduğunu belirtti ve Büyükşehir Belediyesi'nin yılın 12 ayı sahada destek sağlama yaklaşımına teşekkür etti. Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar Kazanlı ve çevresinin seracılık açısından yoğun bir bölge olduğunu vurguladı ve verilen desteklerin üreticilere önemli katkı sunduğunu söyledi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Delil ise özellikle Akdeniz Meyve Sineği nedeniyle üreticilerin zorluk yaşadığını, yürütülen uygulamaların bu sorunla mücadelede fayda sağladığını ifade etti. Seracılık yapan üretici Mert Gururtay domates ve biber üretimi yaptığını belirterek sera ipin önemli bir maliyet kalemi olduğunu, dağıtılan desteğin üretim maliyetlerini azalttığını ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiğini kaydetti.

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem kısa vadede üreticinin yükünü hafifletmeyi hem de uzun vadede bölgesel üretim kapasitesini ve ürün kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Dağıtımların takip ve etkinliğinin ölçülmesi için saha çalışmaları ve üreticilerle iletişimin sürdürüleceği bildirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİN YOĞUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ AKDENİZ İLÇESİ KAZANLI MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLERE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.