Nükleer denizaltıdan Pasifik’te uzak menzilli füze atışı

Nükleer denizaltıdan Pasifik’te uzak menzilli atış

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'na bağlı nükleer enerjili denizaltı Novosibirsk'in rutin bir tatbikat kapsamında Pasifik Okyanusu'nda seyir füzeleri fırlattığını açıkladı. Yapılan duyuruda, atışların planlandığı hedeflere isabet ettiği vurgulandı.

Tatbikatın ayrıntıları:

Açıklamaya göre denizaltı, gemiyi simüle eden hedefe yönelik saldırıda Onyx füzesi kullandı ve hedefin 170 kilometreden fazla bir mesafeden vurulduğu bildirildi. İkinci hedef ise Kamçatka'daki Kura test sahası'nda yer alıyordu; bu hedefin ise Kalibr füzesiyle ve bin 200 kilometreden fazla uzaklıktan imha edildiği ifade edildi. Duyuruda ayrıca Pasifik Filosu'na ait gemi ve deniz araçlarının ateşleme bölgesinde güvenliği sağladığı ve bölgenin sivil gemi ve uçaklara kapatıldığı belirtildi.

Bölgesel bağlam ve tepkiler:

Yetkililer tatbikatın rutin olduğunu söylerken, operasyonun zamanlaması dikkat çekti: atışlar, Ağustos ayında tartışmalı Kuril Adaları yakınında yapılan Rus askeri tatbikatlarını protesto eden Japonya ile yaşanan gerilim dönemine denk geldi. Olay, bölgedeki askeri hareketliliğin ve deniz güvenliğine ilişkin kaygıların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Rusya'nın Pasifik Filosu, Pasifik'te nükleer enerjili bir denizaltıdan seyir füzeleri ateşlendiğini duyurdu.