Odunpazarı'nda sanayi yoluna çöken çukur ulaşımı ve çevreyi zedeliyor

küçük sanayi sitesinde yol çöküntüsü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi'nde araç trafiğinin yoğun olarak aktığı bir sokakta asfaltın orta kısımlarında aşınma sonucu geniş bir çukur oluştu. Söz konusu çöküntü, geçiş güzergahında yer alması nedeniyle günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor ve dikkat çeken bir görüntüye yol açıyor.

çukurun içindeki atıklar ve görünüm:

Çukurun içerisinde ve çevresinde biriken atıklar göze çarpıyor. Alanda otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişeler, boya kutuları ve yanmış gereçlerden oluşan atıklar yer alıyor. Asfalt üzerinde oluşan siyah tabakalaşma, hem kirli bir görünüm oluşturuyor hem de sorunun hangi süreçlerle derinleştiğine dair ipucu veriyor.

sürücüler ve çevre için oluşturduğu riskler:

Orta hat boyunca meydana gelen çöküntü, yoldan geçen sürücüler için engel teşkil ediyor ve güvenlik endişesi yaratıyor. Birikmiş atıklar hem geçişi zorlaştırıyor hem de bölgenin estetik ve hijyen açısından olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Sorunun büyümesinin önlenmesi için bölgenin temizlenmesi ve asfaltın onarılması gibi kısa vadeli müdahaleler gerektiği değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR’İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDEKİ BİR SOKAKTA YOL ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DERİN ÇÖKÜNTÜ VE ATIKLAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR.