Dolar 47,9099 -0,03%
Euro 55,4914 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,26 -0,28%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,73 +0,78%
--°

Odunpazarı'nda sanayi yoluna çöken çukur ulaşımı ve çevreyi zedeliyor

Odunpazarı Küçük Sanayi Sitesi'nde asfaltın aşınmasıyla oluşan çukur, içine dolan paspas ve plastik atıklarla trafiği aksatıyor ve kötü görüntü oluşturuyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Odunpazarı'nda sanayi yoluna çöken çukur ulaşımı ve çevreyi zedeliyor

küçük sanayi sitesinde yol çöküntüsü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi'nde araç trafiğinin yoğun olarak aktığı bir sokakta asfaltın orta kısımlarında aşınma sonucu geniş bir çukur oluştu. Söz konusu çöküntü, geçiş güzergahında yer alması nedeniyle günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor ve dikkat çeken bir görüntüye yol açıyor.

çukurun içindeki atıklar ve görünüm:

Çukurun içerisinde ve çevresinde biriken atıklar göze çarpıyor. Alanda otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişeler, boya kutuları ve yanmış gereçlerden oluşan atıklar yer alıyor. Asfalt üzerinde oluşan siyah tabakalaşma, hem kirli bir görünüm oluşturuyor hem de sorunun hangi süreçlerle derinleştiğine dair ipucu veriyor.

sürücüler ve çevre için oluşturduğu riskler:

Orta hat boyunca meydana gelen çöküntü, yoldan geçen sürücüler için engel teşkil ediyor ve güvenlik endişesi yaratıyor. Birikmiş atıklar hem geçişi zorlaştırıyor hem de bölgenin estetik ve hijyen açısından olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Sorunun büyümesinin önlenmesi için bölgenin temizlenmesi ve asfaltın onarılması gibi kısa vadeli müdahaleler gerektiği değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR’İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDEKİ BİR SOKAKTA YOL ÜZERİNDE MEYDANA...

ESKİŞEHİR’İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDEKİ BİR SOKAKTA YOL ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DERİN ÇÖKÜNTÜ VE ATIKLAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nemrut kalderasına milli park statüsü: Bitlis’in korunmuş alanı resmileşti
images

düzce'de fındık hasat şenliği: hedef 103 bin ton
images

Bayburt'ta patates tarlalarında kapsamlı sağlık denetimi: siğil etmeni tespit ed...
images

Merkezdeki yoğunluğa çözüm: Karacasu hattında ikinci etap tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası