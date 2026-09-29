Dolar 48,9947 +0,02%
Euro 55,5837 -0,22%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.623,15 +0,87%
EUR/USD 1,1342 -0,27%
Brent Petrol 95,94 -1,93%
--°

Öğrenciler Cengiz Dağcı'nın eserleriyle buluştu

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Bayburt Fen Lisesi'nde düzenlenen panelde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın yaşamı ve eserleri tartışıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Öğrenciler Cengiz Dağcı'nın eserleriyle buluştu

Panelde öne çıkan temalar:

Bayburt Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen panel, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında "Gurbet, Sürgün ve Vatan Çizgisinde Bir Hayat" başlığı ile gerçekleştirildi. Programda, Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri; savaş, sürgün, vatan, hafıza, özlem ve ayrılık temaları ekseninde ele alındı. Panel başkanlığını Zeynep Rana Yazgan üstlendi ve tartışmalar öğrencilerin hazırladığı sunumlar üzerinden sürdü.

Öğrenci sunumlarının içeriği:

Sunumlarda Dağcı'nın yaşam öyküsü ile eserlerindeki tematik bağlar karşılaştırıldı. Öğrenciler, yazarın eserlerinde sıkça işlenen göç ve sürgün deneyimlerinin Kırım'ın tarihi ve siyasal arka planıyla nasıl örtüştüğünü vurguladı. Analizlerde hafıza ve özlem motiflerinin edebi dildeki yeri ile karakterlerin yaşadığı ayrılıkların anlatı yapısına etkileri üzerinde duruldu.

Programın amaçları ve sonuçları:

Etkinlik, öğrencilerin Cengiz Dağcı'nın edebi dünyasını daha yakından tanımasına olanak sağladı ve katılımcılarda metin okuma becerilerini, tarihsel bağlamlandırma yetilerini güçlendirme hedefi taşıdı. Panelde yapılan değerlendirmeler, genç okurların Dağcı'nın temalarını çağdaş bakış açılarıyla tartışabildiğini gösterdi ve okul içi edebiyat etkinliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BAYBURT FEN LİSESİNDE CENGİZ DAĞCI PANELİ DÜZENLENDİ

BAYBURT FEN LİSESİNDE CENGİZ DAĞCI PANELİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalp sağlığını korumanın dört vazgeçilmez kuralı
images

Aydın valisi Dr. Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle buluştu: devlet desteği...
images

Gökçeada’ya ulaşımda aksama: bazı tarifeli feribot seferleri iptal
images

Türkiye'de sağlık ekipleri Filistinli Sıla'nın omurga yaralanması için tedavi uy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan