Öğrenciler Cengiz Dağcı'nın eserleriyle buluştu

Panelde öne çıkan temalar:

Bayburt Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen panel, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında "Gurbet, Sürgün ve Vatan Çizgisinde Bir Hayat" başlığı ile gerçekleştirildi. Programda, Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri; savaş, sürgün, vatan, hafıza, özlem ve ayrılık temaları ekseninde ele alındı. Panel başkanlığını Zeynep Rana Yazgan üstlendi ve tartışmalar öğrencilerin hazırladığı sunumlar üzerinden sürdü.

Öğrenci sunumlarının içeriği:

Sunumlarda Dağcı'nın yaşam öyküsü ile eserlerindeki tematik bağlar karşılaştırıldı. Öğrenciler, yazarın eserlerinde sıkça işlenen göç ve sürgün deneyimlerinin Kırım'ın tarihi ve siyasal arka planıyla nasıl örtüştüğünü vurguladı. Analizlerde hafıza ve özlem motiflerinin edebi dildeki yeri ile karakterlerin yaşadığı ayrılıkların anlatı yapısına etkileri üzerinde duruldu.

Programın amaçları ve sonuçları:

Etkinlik, öğrencilerin Cengiz Dağcı'nın edebi dünyasını daha yakından tanımasına olanak sağladı ve katılımcılarda metin okuma becerilerini, tarihsel bağlamlandırma yetilerini güçlendirme hedefi taşıdı. Panelde yapılan değerlendirmeler, genç okurların Dağcı'nın temalarını çağdaş bakış açılarıyla tartışabildiğini gösterdi ve okul içi edebiyat etkinliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BAYBURT FEN LİSESİNDE CENGİZ DAĞCI PANELİ DÜZENLENDİ