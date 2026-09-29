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Kütahya'da mahalleleri hareketlendiren akşam buluşmaları

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan Mahallemde Hareket Var etkinlikleri, her akşam saat 19.00'da Dumlupınar Stadyumu'ndan başlayacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kütahya'da mahalleleri hareketlendiren akşam buluşmaları

Kütahya'da yeni bir hareketlilik başladı:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Merkez İlçe Sağlıklı Hayat Merkezi öncülüğünde başlatılan 'Mahallemde Hareket Var' programı, vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasını amaçlıyor.

etkinliğin amacı:

Toplumda hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları spora teşvik etmek hedefleniyor. Etkinlikler, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamak ve katılımcıların günün yorgunluğunu atmasına yardımcı olmak üzere planlandı.

katılım ve organizasyon:

Program kapsamında buluşmalar her gün saat 19.00'da gerçekleştirilecek ve ilk buluşma noktası Kütahya Dumlupınar Stadyumu oldu. Vatandaşlar spor kıyafetleriyle katılabiliyor; Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

KÜTAHYA’DA &quot;MAHALLEMDE HAREKET VAR&quot; ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

KÜTAHYA’DA "MAHALLEMDE HAREKET VAR" ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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