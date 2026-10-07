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Öğrenciler Düzce'de Filistin için yürüdü: ortak vicdan vurgusu

Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, Aksa Tufanı yıl dönümünde Filistin'e destek için yürüyüş yaptı ve basın açıklaması okudu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Öğrenciler Düzce'de Filistin için yürüdü: ortak vicdan vurgusu

Öğrenciler Düzce'de Filistin için yürüdü: ortak vicdan vurgusu

Düzce Üniversitesi bünyesindeki öğrenci toplulukları, Filistin'de devam eden şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ortak bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik, üniversite içinde geniş katılımla organize edildi ve kampüs topluluklarının bir araya gelmesiyle dikkat çekti.

Yürüyüş ve katılımcılar:

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Çevre ve Ahlak Topluluğu, Yedi Hilal Topluluğu, Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu, Anadolu Gençlik Topluluğu, Yeniler Topluluğu, İyiliğin Geleceği Topluluğu ve Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlendi. Yürüyüşe Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Basın açıklaması ve duayla kapanış:

Yürüyüşün ardından katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasında, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve Filistin meselesinde yeni bir dönemi başlatan Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze, Batı Şeria ve Filistin'in farklı bölgelerinde yaşananlara karşı ortak vicdanın hatırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana geçen üç yıl içinde binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği ve evlerin, hastanelerin, okulların ile ibadethanelerin ağır şekilde zarar gördüğü vurgulandı. Gazze'de yaşayan sivillerin maruz kaldığı insani şartların ağırlaştığına dikkat çekilerek, uluslararası hukukun tüm taraflar için eşit şekilde uygulanması ve Filistin halkının kendi geleceğini belirleme hakkının güvence altına alınmasının önemi ifade edildi.

Program, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Aktaş tarafından yapılan duayla sona erdi. Katılımcılar, etkinliğin amacının farkındalık yaratmak ve meseleye ilişkin ortak bir duyarlılık ortaya koymak olduğunu belirtti.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI, FİLİSTİN’DE YAŞANAN ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK VE FARKINDALIK...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI, FİLİSTİN’DE YAŞANAN ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ VE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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