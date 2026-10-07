Karantina sınırlı kaldı; deve güreşlerine iptal duyurusu yapılmadı

DEGÜF açıklaması: deve güreşleri hakkında son durum

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), Aydın’da tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle bazı bölgelerde karantina uygulanmasına rağmen deve güreşlerinin iptal edildiğine dair herhangi bir yazılı ya da sözlü bildirimin bulunmadığını açıkladı. Federasyon, konunun Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşülerek değerlendirildiğini ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Karantina kapsamı ve uygulama detayları:

Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde kaydedilen vakaya ilişkin alınan tedbirler kapsamında, kuş uçuşu 10 kilometrelik alanda hayvan sevkiyatı ve hayvansal faaliyetler yasaklandı. Karantina, doğuda Serçeköy, batıda Sınırteke, güneyde Savrandere ve kuzeyde Köprüovası sınırları içinde olmak üzere 21 gün süreyle uygulanacak. Federasyon açıklamasında, karantina dışındaki bölgelerde hayvan sevkiyatlarının ve hayvansal faaliyetlerin devam ettiği vurgulandı; ancak hayvan pazarlarının tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Güreş camiasına çağrı ve alınması gereken tedbirler:

DEGÜF açıklamasında, deve güreşleriyle ilgili herhangi bir iptal bildiriminin bulunmadığı özellikle dile getirildi: "Bu süreçte deve güreşlerinin iptali ile ilgili yazılı ya da sözlü bir bildiri yoktur." Federasyon, deve güreşi camiası ve hayvan sahiplerinden il ve ilçe tarım müdürlüklerinin talimatlarına uymalarını, gerekli tedbirleri almalarını ve hayvanlarının aşılarını mutlaka yaptırmalarını istedi. Ayrıca açıklamada, şap vakasının geçen yıla kıyasla daha düşük oranda seyrettiği belirtildi.

Kamuoyuna yönelik bilgilendirme ihtiyacı ve yerel yetkili kurumlarla koordinasyonun önemine değinilen metinde, gelişmelerin ilgili mercilerce duyurulacağı ve gerektiğinde ek önlemlerin alınacağı ifade edildi.

AYDIN’DA TESPİT EDİLEN ŞAP HASTALIĞI VAKASI NEDENİYLE BELİRLİ BÖLGELERDE 21 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANIRKEN, DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU (DEGÜF), DEVE GÜREŞLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNE YÖNELİK YAZILI VEYA SÖZLÜ HERHANGİ BİR BİLDİRİM BULUNMADIĞINI AÇIKLADI.