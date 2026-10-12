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Öğrenciler için destek kapısı açıldı: burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu; son başvuru 16 Ekim saat 23.59.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğrenciler için destek kapısı açıldı: burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet'te

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından bildirdi.

başvuru yöntemi ve son tarih:

Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Bakan Bak, başvuruların 16 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabileceğini belirtti.

bakanın mesajı:

Paylaşımında Bak, bakanlığın gençlere destek sunmaya devam edeceğini vurgulayarak tüm imkânlarla yanlarında olduklarını ifade etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI DUYURDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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