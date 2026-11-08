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harşit savunması 109. yılında çıkrıkdüzü yaylası'nda anıldı

Harşit Savunması'nın 109. yılı anma töreni Çıkrıkdüzü Yaylası'nda kar yağışı altında gerçekleşti; kahramanlar dualarla ve törenlerle yad edildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

harşit savunması 109. yılında çıkrıkdüzü yaylası'nda anıldı

Çıkrıkdüzü Yaylası'nda anma töreni:

Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi'nde yaşanan Harşit Savunmasının 109. yıl dönümü, kar yağışı altında Çıkrıkdüzü Yaylası'nda düzenlenen anma programıyla yad edildi. Yoğun kar nedeniyle geleneksel Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilemedi; törene katılanlar, vatan savunmasında mücadele eden kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Katılımcılar ve program akışı:

Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile Gümüşhane ve Giresun illerinin il, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamlar, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; dualar okundu ve askerler, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri kıyafetlerle törene iştirak etti.

Kabaktepe vurgusu ve tarihsel anlama:

Orgeneral Metin Tokel, Harşit Savunması'nın Millî Mücadele tarihindeki önemine işaret ederek hattın son cepheler arasında yer aldığını ve düşmanın uzun süre tutulduğunu belirtti. Tokel, bu hattaki taarruzlarla bölgenin yeniden vatanlaştırıldığını ifade etti ve şehitlere rahmet diledi. Mustafa Özkaya ise Kabaktepe taarruzunun dönüm noktası olduğunu vurguladı: Sarıkamış sonrası umutsuzluğun kırıldığı, Harşit Nehri'nin doğduğu topraklarda, 7-8 Kasım gecesi askerlerin zorlu kış koşullarında Kabaktepe'ye taarruz ettiğini, bu sayede ilk kez geri toprak alınarak karşı taarruzun başlatıldığını anlattı. Özkaya, Güvende Yaylası'nın Osmanlı Türk askerlerinin siperlerinin bulunduğu yer olduğuna dikkat çekti.

Anma programı, günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve vatandaşlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Tören boyunca şehitlerin hatırası ön planda tutuldu ve katılımcılar soğuk ve karlı hava koşullarına rağmen anma etkinliklerine katılım gösterdi.

Harşit Savunması&#039;nın 109. yıl dönümü Çıkrıkdüzü Yaylası&#039;nda anıldı

Harşit Savunması'nın 109. yıl dönümü Çıkrıkdüzü Yaylası'nda anıldı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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