Öğrenciler 'Zeytinin Kalbi'ni tuvale taşıdı

Aliağa ilçesinde HABAŞ Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 'Zeytinin Kalbi' resim sergisi Aliağa Gençlik Merkezi'nde açıldı. Sergide zeytin temasını sanatla buluşturan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin teması ve eserlerin niteliği:

Zeytin teması, eserlerde farklı teknikler ve renk paletleriyle işlendi; öğrenciler doğa ve kültür arasındaki bağı görsel anlatımlarla ortaya koydu. Sunulan çalışmalar, katılımcılara zeytinin hem sembolik hem de gündelik önemini hatırlattı.

Açılış ve protokol ziyareti:

Açılışa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini inceledi ve emeklerinden dolayı öğrencileri ile öğretmenlerini tebrik etti.

Etkinlik, genç sanatçıların üretimlerini sergilemeleri için yerel bir platform sağlarken, Aliağa'da kültürel etkinliklerin çeşitlenmesine katkıda bulundu.

"ZEYTİNİN KALBİ" RESİM SERGİSİNİN AÇILIŞI YAPILDI