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Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğada sağlıklı yaşama yürüdü

Kahta Millet Bahçesi'nde düzenlenen 4 kilometrelik yürüyüşe yaklaşık 160 kişi katıldı; amaç sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadeleyi desteklemek.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğada sağlıklı yaşama yürüdü

Kahta'da 160 kişi doğa yürüyüşünde buluştu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve öğrencilerin doğayla bağını güçlendirmek amacıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne yaklaşık 160 kişi katıldı. Etkinlik, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Kahta Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik organizasyonu ve katılımcılar:

Programda eğitimciler, öğrenciler ve okul yöneticilerinin yanı sıra Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli yer aldı. Katılımcılar belirlenen güzergâhta toplam 4 kilometre yürüyüş yaparak hem spor yapma hem de doğada vakit geçirme imkânı buldu.

Hedefler ve mesajlar:

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, etkinliğin öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişim ile dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise bunun 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk doğa yürüyüşü olduğunu belirterek, benzer faaliyetleri yıl boyunca yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tosun, öğretmen, öğrenci ve velilerin ortak sosyal ve sportif etkinliklerde bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti ve bu tür faaliyetlerin özellikle bağımlılıkla mücadelede etkili olduğuna işaret etti. Ayrıca öğrencilerin spor, sanat ve kültürel etkinlikler aracılığıyla ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine önem verildiği ifade edildi.

Gelecek planları ve etkinlik sonrası:

Yetkililer, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak ve sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda sportif faaliyetler ve doğa etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını bildirdi. Bu yaklaşım, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul içi etkinliklerin artırılması hedefiyle uyumlu olarak açıklandı.

Yürüyüş, katılımcıların canlı müzik eşliğinde kahvaltı yapmasının ardından sona erdi. Öğretmenler ve öğrenciler, etkinlik sırasında hem fiziksel aktivite yaptı hem de sosyal bağları güçlendirerek günü tamamladı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, SAĞLIKLI YAŞAMI TEŞVİK ETMEK VE ÖĞRENCİLERİN DOĞAYLA BAĞINI...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, SAĞLIKLI YAŞAMI TEŞVİK ETMEK VE ÖĞRENCİLERİN DOĞAYLA BAĞINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE YAKLAŞIK 160 KİŞİ KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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