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Kavak’ın siyaset dünyasının tanınan ismi Ahmet Altan hayatını kaybetti

1974-1980 yılları arasında Kavak belediye başkanlığı yapmış Ahmet Altan vefat etti; cenazesi 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verilecek, ilçe halkı üzüntülü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kavak’ın siyaset dünyasının tanınan ismi Ahmet Altan hayatını kaybetti

Kısa yaşamı ve görev süresi:

Ahmet Altan, 1974-1980 yılları arasında Samsun'un Kavak ilçesinde belediye başkanlığı yaptı. İlçenin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Altan, bölge siyasetinde tanınan bir isimdi.

Toplumsal tepki ve cenaze bilgileri:

Vefatı, yakınları ve Kavak halkı arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Ailesinden edinilen bilgiye göre cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Altan'ın hizmetleri ve ilçede bıraktığı izler, vefatının ardından anılmaya başlandı; sevenleri ve tanıdıkları, merhuma yönelik taziye ve anma dileklerini paylaşıyor.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ALTAN HAYATINI KAYBETTİ

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ALTAN HAYATINI KAYBETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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