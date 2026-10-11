Kavak’ın siyaset dünyasının tanınan ismi Ahmet Altan hayatını kaybetti

Kısa yaşamı ve görev süresi:

Ahmet Altan, 1974-1980 yılları arasında Samsun'un Kavak ilçesinde belediye başkanlığı yaptı. İlçenin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Altan, bölge siyasetinde tanınan bir isimdi.

Toplumsal tepki ve cenaze bilgileri:

Vefatı, yakınları ve Kavak halkı arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Ailesinden edinilen bilgiye göre cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Altan'ın hizmetleri ve ilçede bıraktığı izler, vefatının ardından anılmaya başlandı; sevenleri ve tanıdıkları, merhuma yönelik taziye ve anma dileklerini paylaşıyor.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ALTAN HAYATINI KAYBETTİ