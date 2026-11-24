Öğretmenlerden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

ziyaretin detayları:

Öğretmenler, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle yol gösteren yaşlılara karanfil vererek sürpriz yaptı. Ziyaret boyunca ekip üyeleri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek anılarını dinledi ve genç kuşaklarla deneyim paylaşımında bulundu.

dualar ve kutlamalar:

Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alan öğretmenler, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi. Sakinler ise genç öğretmenlerin gününü kutlayıp ziyaret için teşekkür ederek karşılık verdi.

Etkinlik, kuşaklar arası saygı ve dayanışmayı öne çıkaran, toplumsal bağları güçlendiren bir anlam taşıdı.

BAYBURT’TA HUZUREVİ SAKİNLERİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÜRPRİZİ