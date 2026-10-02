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Okul güvenliğinde yeni dönem: kurumlar arası koordinasyon öncelik kazandı

Batman'da Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapılan toplantıda 2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul güvenliğinde yeni dönem: kurumlar arası koordinasyon öncelik kazandı

Batman'da okul güvenliği toplantısı:

2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ekrem Canalp başkanlık etti.

Değerlendirilen riskler ve eylem planları:

Toplantıda kent genelindeki okul binaları ve yakın çevreler incelenerek, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek muhtemel riskler değerlendirildi. Bu risklerin önlenmesine yönelik çalışmalar ve uygulanacak eylem planları üzerinde duruldu; katılımcılar, planların koordineli biçimde hayata geçirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Katılımcılar ve sorumluluk vurgusu:

Toplantıya Vali yardımcıları Gökhan Dolaş ve Seher Söyler Çatar, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Veysel Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile ilgili kamu kurumlarının müdürleri ve emniyet ile jandarma birimlerinin yetkili personelleri katıldı.

Vali Ekrem Canalp, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmaların sürdürülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

BATMAN’DA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI

BATMAN’DA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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