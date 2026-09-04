Başkan Özlü Başiskele’nin üretken kadınlarıyla projeleri ve emekleri konuştu

Başiskele'nin yeni buluşma noktası:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hizmete açıldığından beri ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gören Gün Evi ve Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nı ziyaret etti. Ziyarette el emeği ürünleri tek tek inceleyen Özlü, mekanların kadınlara hem sosyalleşme hem de ekonomik imkân sağladığını vurguladı.

Özlü'nün gözlemleri ve sosyal medya paylaşımı:

Başkan Özlü, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kadınların toplumsal hayattaki üretkenliğine dikkat çekti. Bazen bir fincan çayın yanında edilen birkaç cümle, şehrin en güzel hikayelerine dönüşüyor. Her bir hanımefendinin emeğini, hayatını ve Başiskele’ye kattığı güzellikleri dinlemek benim için çok kıymetliydi. Kadın El Emeği Mağazamızla da emeklerini üretime ve değere dönüştürmelerine vesile oluyoruz. Kadınlarımızın emeği çoğaldıkça evlerimiz, mahallelerimiz ve şehrimiz güzelleşiyor

Ziyaret sırasında çocuklarla da keyifli anlar yaşayan Özlü, mekanların yalnızca el işi ürünlerin sergilendiği yerler olmadığını; aynı zamanda kuşaklar arası iletişimi güçlendiren, komşuluk ilişkilerini canlı tutan merkezler olduğunu belirtti. Belediye olarak kadın odaklı sosyal projelere ve kadın emeğine verilen desteğin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yerel etki ve sürdürülebilir destek:

Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası, Başiskele Belediyesi tarafından komşuların bir araya gelip üretimlerini sergileyebileceği ve gelir elde edebileceği şekilde tasarlandı. Bu alanlar, ilçe kadınlarının üretkenliğini görünür kılarken satış ve sergi imkânlarıyla ekonomik değere dönüşmelerine yardımcı oluyor. Başkan Özlü'nün ziyareti, belediyenin yerel üretimi destekleme ve kadınların ekonomik katılımını artırma hedefinin devam ettiğini gösterdi.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, GÜN EVİ VE BAŞİSKELE KADIN EL EMEĞİ MAĞAZASI’NI ZİYARET EDEREK İLÇEDEKİ ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ İNCELEYEN ÖZLÜ, SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATKI SUNAN PROJELERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK DESTEĞİN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ.