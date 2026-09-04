Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi

Etkinlikte neler yapıldı:

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 200. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Güney Mahallesi Perşembe Pazarı'nda bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kurulan stantta zabıta ekipleri vatandaşlarla bir araya gelerek teşkilatın görevlerini anlattı ve Türk bayrağı dağıttı. Etkinlik, kurum ile halk arasında doğrudan iletişim kurmanın önemini vurguladı.

Çocuklara yönelik bilgilendirme:

Stantta ayrıca çocuklara yönelik özel olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı. 'Merhaba Çocuklar, Zabıta Senin Arkadaşın' başlıklı broşürde, zabıtanın çocukların güvenliğini gözeten bir kurum olduğu belirtildi. Broşürlerde özellikle Güvenli Okul Yolu başlığı altında okula gidiş ve dönüşlerde dikkat edilmesi gereken noktalar sade ve anlaşılır bir dille aktarıldı.

Bilgilendirmede; trafik kurallarına uyma, bilinen güzergâhları kullanma, tek başına karanlık veya tenha yerlerden geçmeme ve acil durumlarda zabıta ya da güvenlik birimlerine nasıl ulaşılacağı gibi pratik uyarılara yer verildi. Ekipler, uygulamalı örneklerle çocukların dikkatini çekmeyi ve bilgilerin pekişmesini sağlamayı amaçladı.

Etkinlik yetkilileri, bu tür doğrudan bilgilendirmenin toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında etkili olduğunu belirtti. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hem teşkilatın 200 yıllık geçmişine dikkat çekmeyi hem de çocukların güvenli ulaşımı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefledi.

KÖRFEZ’DE ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, VATANDAŞLARA ZABITANIN GÖREVLERİ ANLATILIRKEN, ÇOCUKLARA DA GÜVENLİ OKUL YOLU KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.