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Zabıta haftasında KONESOB: esnafla saha iş birliği ön planda

KONESOB, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yılını ve Zabıta Haftası'nı kutladı; Karabacak, zabıta ile esnaf arasındaki iş birliğini öne çıkardı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Zabıta haftasında KONESOB: esnafla saha iş birliği ön planda

Zabıta haftasında KONESOB’ta birlik ve teşekkür

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen programda, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 200. yıl dönümü ve Zabıta Haftası kutlandı. Organizasyona; Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılarslan, Meram Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Dinçalp, Selçuklu Zabıta Müdürü Ahmet Atalay, Karatay Zabıta Müdürü Zeki Gökmenoğlu, KONESOB’a bağlı oda başkanları ile zabıta teşkilatının mensupları katıldı.

Program ve katılımcılar:

Birlik bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar şehir hayatında zabıtanın üstlendiği role işaret etti. Toplumun huzuru, güvenliği ve kent düzeninin sağlanması bakımından zabıtanın tarihsel ve güncel görevleri ele alındı. KONESOB yöneticileri ile zabıta temsilcileri arasında sahada yürütülen uygulamalar ve esnafın düzenli faaliyet göstermesine yönelik koordinasyon konuları değerlendirildi.

Başkan Karabacak'ın değerlendirmesi:

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, konuşmasında zabıta personelinin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, zabıta ile esnafın kent yaşamında birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu belirtti. Karabacak, "Esnafımızın faaliyetlerini düzen içerisinde sürdürebilmesi noktasında zabıta teşkilatımızla sürekli iletişim ve iş birliği içerisindeyiz" ifadelerini kullandı ve tüm zabıta personeline teşekkür etti.

Karabacak ayrıca, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutlayarak, vatandaş huzuru ve düzenli ticari ortam için görev yapan zabıta mensuplarına başarı dileğinde bulundu ve "Nice 200 yıllara" temennisinde bulundu.

Jestler ve kapanış:

Kutlama kapsamında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak tarafından zabıta personeline günün anısına gül takdim edildi. Etkinlik, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yılı anısına hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KONESOB) TARAFINDAN, ZABITA TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN...

KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KONESOB) TARAFINDAN, ZABITA TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 200. YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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