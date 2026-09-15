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Okul ziyaretinde hayatını kaybeden kadının davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı

Antalya'da okul arkadaşını ziyaret eden 65 yaşındaki Hatice Temel'in darp ve nitelikli cinsel saldırı sonrası ölümüyle ilgili davada, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul ziyaretinde hayatını kaybeden kadının davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı

Mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde 10 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayla ilgili açılan davada, 65 yaşındaki Hatice Temel'in ölümüyle ilgili yargılama sona erdi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şükrü E.'yi "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki savunma ve tutumunu dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı. Hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı; duruşmada hazır bulunmayan sanık hakkında yakalama işlemi başlatılacak.

Olayın seyri ve adli tıp bulguları:

Soruşturma ve iddianameye göre, Hatice Temel 10 Kasım 2023 sabahı hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra köye döndü. Ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla bir eve girdiği sırada, sanık tarafından darp edilip nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Temel, evin girişinde sırtüstü halde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Olayın ardından ifadelerinde farklı savunmalar yapan sanık, soruşturma aşamasında cinsel saldırıyı reddetti; sulh ceza hâkimliğindeki beyanında ise Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu söyledi. Buna karşın dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Temel'de tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüm nedeni olmayabileceği ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetikleyerek ani kalp ölümü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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