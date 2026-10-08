Okul ziyaretleriyle başlayan dostluk: öğrenciler barınağın hayvanlarıyla buluştu

öğrenciler mergiç hayvan konukevi'ni ziyaret etti

Düzce'de çeşitli okullardan gelen öğrenciler, Mergiç Hayvan Konukevi'ndeki hayvanlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında çocuklar barınaktaki canlıları yakından görme ve onlarla vakit geçirme imkânı buldu. Öğrenciler beraberlerinde getirdikleri mamaları konukevi yetkililerine teslim etti.

etkinliğin amacı:

Etkinlikle, öğrencilere hayvan sevgisi, merhamet ve sorumluluk bilinci kazandırılması hedeflendi. Doğrudan temas ve gözlem yoluyla çocukların empati kurma ve bakım gereksinimlerini anlama fırsatı bulması amaçlandı.

konukevi yetkililerinin mesajı:

Mergiç Hayvan Konukevi yetkilileri, ziyarette bulunan ve mama desteği sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

DÜZCE’DE ÇEŞİTLİ OKULLARDAN ÖĞRENCİLER, MERGİÇ HAYVAN KONUKEVİ’Nİ ZİYARET EDEREK BARINAKTAKİ HAYVANLARLA VAKİT GEÇİRDİ VE MAMA BAĞIŞINDA BULUNDU.