Okulda dedikodu kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü: 6. sınıf öğrencisi arkadaşını yaraladı

Okulda bıçaklı saldırı: olayın gelişimi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Aliye İzzet Begoviç Ortaokulunda iddialara göre bir tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda, 6. sınıfa giden ismi öğrenilmeyen bir kız öğrenci, teneffüste aynı sınıftan bir arkadaşıyla çıkan tartışmada yanına yaklaşarak "Sen benim dedikodumu yaptın" dediği öğrenildi. Öğrencinin evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladığı bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Tartışmayı gören diğer öğrencilerin öğretmenlerine haber vermesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra saldırgan öğrenci, polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Eğitim-öğretime ara ve soruşturma:

Olayın ardından okulda güvenlik ve soruşturma süreçleri başlatıldı; okul yönetimi eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin ifadeleri ve sürecin gelişimine göre ek işlemlerin yapılacağı bildirildi.

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