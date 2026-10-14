Nürnberg heyeti antalya'da iklim ve sürdürülebilirlik uygulamalarını inceledi

Antalya ile Nürnberg arasındaki iş birliği güçlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve çevre alanındaki ortak çalışmaları ilerletmek amacıyla Almanya’nın Nürnberg Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı. Ziyaret, Nakopa Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi ve iki günlük program boyunca yenilenebilir enerji uygulamaları, çevre eğitimleri ve kentsel sürdürülebilirlik uygulamaları ele alındı.

Heyette kimler vardı

Antalya’ya gelen heyette Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Silvie Preusser, Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Antalya Koordinatörü Luis Prada ve Nürnberg Belediyesi Çevre ve Sağlık Dairesi İklim Uzmanı Wolfgang Müller yer aldı. Antalya tarafından ise saha sunumlarını Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy üstlendi.

Uygulamalar yerinde tanıtıldı

Ziyaret programı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Güneş Enerjisi Sistemi (GES) uygulamasının tanıtımıyla başladı. Heyete sistemin teknik işleyişi ve belediyenin yenilenebilir enerjiye geçiş stratejileri yerinde gösterilerek, yerel yönetimlerin enerji dönüşümündeki rolü ve karbon salınımını azaltmaya yönelik politikalar tartışıldı.

Toplantı ve karşılıklı deneyim paylaşımı

GES sunumunun ardından düzenlenen toplantıda Lokman Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kent yönetimi alanlarındaki uygulamalarını anlattı. Toplantıda Wolfgang Müller de Nürnberg’de yürütülen çevre politikaları ve iklim çalışmaları hakkında bilgi verdi; iki kent, uygulamaları karşılaştırıp ortak proje alanlarını değerlendirdi.

Toplantılar sırasında yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim alışverişinin önemi vurgulandı ve uygulamaların şehir ölçeğinde uygulanabilirliği üzerinde duruldu.

Eğitim ve dijital farkındalık çalışmaları

Nakopa Projesi kapsamında yürütülen çalışmalardan biri, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen dijital eğitim uygulamaları oldu. Proje, 248 bin 400 Euro hibe desteğiyle yürütülüyor ve özellikle çocuklar ve gençler için tasarlanmış dijital içeriklerle çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İnteraktif Kübik Oda uygulaması

Projenin önemli bileşenlerinden İnteraktif Kübik Oda uygulaması, fosil yakıt kullanımı, sera etkisi, orman tahribi, deniz sıcaklıkları, istilacı türler, atık yönetimi ve ulaşım kaynaklı karbon salımı gibi konuları kapsayan bir gezinti sunuyor. Uygulamanın Antalya Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Saha ziyaretleri ve sertifikalı alan incelemeleri

Ziyaretin ikinci gününde Nürnberg heyeti, Antalya’nın çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarını sahada inceledi. Heyet, Green Flag (Yeşil Bayrak) sertifikasına sahip Atatürk Kültür Parkı ve Kentsel Biyoçeşitlilik Alanı’nı ziyaret ederek falez ekosistemi, yerel bitki örtüsü, endemik türler ve sürdürülebilir park yönetimi hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Ulaşım Dairesi Trafik Kontrol Merkezi ziyaret edilerek ulaşımda karbon salınımını azaltmaya yönelik uygulamalar incelendi; akıllı trafik yönetimi ve toplu taşıma teşviklerinin etkileri değerlendirmeye alındı.

Çevre eğitim merkezleri arasında iletişim

Program kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret eden Nürnberg heyeti, iki kentin çevre eğitim merkezleri arasında çevrim içi toplantılar gerçekleştirdi. Merkezler, yürüttükleri faaliyetleri ve hazırladıkları eğitim materyallerini paylaştı; Nakopa Projesi sonuçları değerlendirildi ve ortak etkinlik önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, yerel düzeyde iklim ve çevre politikalarının güçlendirilmesi ile ortak proje geliştirme zeminini sağlamlaştırdı. Taraflar, önümüzdeki dönemde uygulama ve eğitim iş birliklerini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE ÇEVRE ALANINDA YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ALMANYA'NIN NÜRNBERG BELEDİYESİ'NDEN GELEN HEYETİ AĞIRLADI.