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Kulu tarlalarında 2026 sezonu şeker pancarı hasadı başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2026 sezonu şeker pancarı hasadı başladı; ilçede yaklaşık 12 bin dekarda yürütülen çalışmalarda dekardan 7-8 ton verim bekleniyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kulu tarlalarında 2026 sezonu şeker pancarı hasadı başladı

Kulu tarlarında 2026 sezonu şeker pancarı hasadı başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2026 yılı sezonu şeker pancarı hasadı, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki üreticiler tarafından başlatıldı. Bölgedeki çiftçiler ve tarım makineleri sahaya çıkarak pancar sökümüne başladı.

hasadın yapıldığı alanlar:

İlçe genelinde yaklaşık 12 bin dekarlık alanda ekimi yapılan şeker pancarı topraktan çıkarılıyor. Çalışmalar, pancar söküm makineleriyle yürütülüyor ve hasadın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

üretici deneyimi ve verim beklentileri:

Kulu'da çiftçilik yapan Zeki Erdoğan ile oğulları Selim ve Salim Erdoğan da arazilerinde hasada katıldı. Bölgedeki üreticiler, dekardan ortalama 7 ila 8 ton arasında ürün alınacağı tahmininde bulunuyor. Şeker pancarı, yöre çiftçileri için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

KULU İLÇESİNDE 2026 YILI SEZONU ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI

KULU İLÇESİNDE 2026 YILI SEZONU ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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