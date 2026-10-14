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Beylikdüzü'nde rüzgar cam kapıyı kırdı, anlar güvenlik kamerasında

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgâr, bir gözlükçünün cam kapısını kırdı; görüntüler kaydedildi, yaralanan yok.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beylikdüzü'nde rüzgar cam kapıyı kırdı, anlar güvenlik kamerasında

Olayın gelişimi:

İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde şiddetli rüzgâr nedeniyle bir gözlükçünün cam kapısı aniden açıldı ve vitrin camına çarparak kırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İşletmecinin açıklamaları:

İşletmeci Ahmet Islak yaşananları şöyle anlattı: Rüzgardan dolayı kapı açıldı. Daha önce de benzer şeyler oluyordu. Biz koşup tutmuştuk. İçeride bu kez müşteri vardı. Koşup kapıyı tutamadık. Rüzgar çok kuvvetliydi. Kapı dışarı doğru açılıp vitrin cama çarptı ve kırıldı. Müşteri de kapıya yakın değildi. Kimseye bir şey olmadı

Görüntüler ve sonuç:

Kayıtlarda rüzgârın aniden şiddetlenmesi ve cam kapının adeta tuzla buz olarak kırılması görülüyor. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi.

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar dükkanın cam kapısını kırdı, o anlar kamerada

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar dükkanın cam kapısını kırdı, o anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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