Okulda kan bağışıyla hem hayat hem fidan kazandırdılar

Adana'da Gazi Ortaokulu'nda kan bağışı etkinliği

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay, Adana Seyhan'daki Gazi Ortaokulu'nda bir kan bağışı noktası kurdu. Etkinliğe öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi; amaç, şehirde düşen kan stoklarını yeniden artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmekti.

etkinliğin düzenlenişi ve katılım:

Okul yönetimi tarafından organize edilen kampanyada, kan bağışı alanı okul bahçesinde hazırlandı ve Kızılay ekipleri tarafından süreçler yönetildi. Gazi Ortaokulu Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada katılımın yüksek olduğunu vurguladı: "29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla, velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bunu vatandaşlık borcu olarak görüyoruz. Velilerimiz oldukça destek veriyor. Daha önce de yaptık. Sağlık sorunu olmayan herkesin kan bağışı yapmalarını isteriz. Kızılay sürekli bu tarz kampanyalar yapıyor. Onlara destek olmak lazım. Kan her zaman ihtiyaçtır."

kan bağışının değeri ve Kızılay uygulamaları:

Türk Kızılay Adana Kan Bağış Müdürü Dr. Ahmet Yönder de kampanyaya ilginin ön planda olduğunu belirtti ve kan bağışının hem toplumsal hem bireysel önemine dikkat çekti: "Çok büyük ilgi geldi. Kanın insandan başka kaynağı yok. 1 ünite kan vererek 3 insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Sağlık için de çok önemli çünkü verilen kanın yerine yenisi üretiliyor. Bir kan bağışına 3 fidan dikiyoruz. Hem insanlığa hayrınız dokunuyor hem de doğaya katkınız oluyor. Çekinecek bir şey yok. Mutlaka doktor kontrolünde kan alımı yapılıyor."

Yönder'in sözleri, kan bağışının acil ihtiyaçları karşılarken aynı zamanda sosyal sorumlulukla doğaya katkı sağlayan bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Kızılay'ın benimsediği bu uygulama, bağış yapanların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

bireysel deneyim ve çağrı:

Etkinlikte bağış yapanlardan Kürşat Düşkün düzenli bağışçılardan olduğunu belirterek kişisel deneyimini paylaştı: "Bu 36. kan bağışım. Düzenli olarak 75 günde bir kan veriyorum. Hem ihtiyaç sahipleri için hem kendim için kan veriyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Başkalarına hayrının dokunmasının yanı sıra kendi sağlığımız için de kan vermek güzel bir durum. Kan vermek vücudu rahatlatıyor."

Okul yönetimi ve Kızılay yetkilileri, kampanyanın devam edeceğini ve sağlığı elverişli herkesin düzenli olarak kan vermesinin önemini yineledi. Etkinlik, hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdi hem de kan stoklarının acil ihtiyacı karşılamaya yönelik katkı sağladı.

ADANA’DA KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA GAZİ ORTAOKULU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÖĞRETMEN VE VELİLERİN KATILIMIYLA KAN BAĞIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.