Okullarda dijital farkındalık: jandarmadan öğrenci ve öğretmene siber eğitim

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı altı ilçedeki okullarda kapsamlı bir siber güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla 715 öğrenci ve 56 öğretmene yönelik eğitimler düzenlendi.

Eğitimin içeriği

Programda siber farkındalık, siber güvenlik ilkeleri, güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler ele alındı. Eğitimlerde katılımcılara; güçlü parola oluşturma, kişisel bilgilerin korunması ve çevrimiçi davranışların güvenliği gibi uygulamaya dönük öneriler verildi.

Hedefler ve beklentiler

İhsaniye, Şuhut, Dinar, Çay, Sultandağı ve Emirdağ ilçelerinde yürütülen faaliyetlerin amacı, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dijital risklere karşı bilinç seviyesini yükseltmek ve okullarda daha güvenli bir internet kullanım kültürü oluşturmaktır. Bu tür eğitimlerin sürekliliğinin, çevrim içi tehditlerin azaltılmasına ve okul ortamlarında türetilen sorunların önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetleri, yerel düzeyde güvenlik ve eğitim işbirliğinin bir örneğini oluşturuyor ve benzer çalışmaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 6 İLÇEDEKİ OKULLARDA 715 ÖĞRENCİ VE 56 ÖĞRETMENE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ.