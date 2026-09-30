Okullarda gıda kaybına karşı bilinç: Elazığ'da öğrencilere eğitim

etkinlik özeti:

Elazığ Nahit Ergene Ortaokulunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, gıda kaybı ve israfı konusuna dikkat çekti. Eğitimi veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, gıdanın üretimden sofraya uzanan yolculuğunu anlatarak öğrencilerin farkındalığını artırmayı hedefledi.

gıdanın üretimden sofraya yolculuğu:

Eğitimde, tarım üretimi, taşımacılık, depolama ve satışa kadar geçen süreçler ele alındı. Öğrencilere; emek, su, enerji ve diğer kaynakların kullanımıyla ortaya çıkan maliyetler ve bu süreçte meydana gelen kayıpların çevresel ile ekonomik etkileri açıklandı. Sunulan örneklerle gıdanın değerinin anlaşılması amaçlandı.

bireysel sorumluluk ve günlük alışkanlıklar:

Programda, günlük yaşamdan örnekler paylaşarak ihtiyaç kadar tüketim yapmanın, mevcut gıdaları doğru değerlendirme yöntemlerinin ve artıkların azaltılmasının yolları gösterildi. Öğrencilere porsiyon yönetimi, artan yemeklerin saklanması ve paylaşılması gibi uygulanabilir pratikler aktarıldı.

Etkinlik, öğrencilerin tüketim alışkanlıklarında daha duyarlı davranmalarına katkı sağladı ve bireysel farkındalığın israfın önlenmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE GIDA KAYBI VE İSRAFI EĞİTİMİ