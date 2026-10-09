Okulların açılması grip sezonunu erkene çekti, ailelerde de vakalar arttı

Okullar açıldı, enfeksiyonlar evlere taşınıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında hızla yayılan grip benzeri enfeksiyonların aile bireylerine de bulaştığını söyledi. Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ateşle başlayan vakaların çocuklarda genellikle bir-iki gün içinde hafif atlattığını belirten Özkaya, çocukların virüsü evlerine taşımasının yetişkin vakalarında artışa ve iş gücü kaybına yol açtığını vurguladı.

Grip sezonunun erken başlaması ve belirsizlikler:

Özkaya, bu yılın grip mevsiminin beklenenden önce başladığını ifade ederek, grip virüslerinin mutasyon geçirme biçimlerinin salgınların zamanını tahmin etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Yeni bir mutasyon tespit edildiğini ancak şu ana kadar ağır seyreden veya hastaneye yatış gerektiren vakaların bildirilmediğini belirtti. Mevcut tablonun daha çok hafif belirtilerle seyreden bir yayılımı işaret ettiğini aktardı.

Kimler aşı yaptırmalı ve neden erken öneriliyor:

Erken başlayan sezonun bazı vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğine dikkat çeken Özkaya, aşı yaptırma fırsatı bulamayanlar ve aşı olanların bağışıklık geliştirmek için yeterli süre geçmemiş olanlar olduğuna işaret etti. Özellikle risk grubundakilere, kasım ayını beklemeden ekim ayı içinde grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Aşının gribe karşı korunmada önemli bir araç olduğunu yineledi.

Özkaya, COVID-19 döneminde grip vakalarının belirgin şekilde azaldığını hatırlatarak, insanların yeniden bir araya gelmesi ve önlemlerin gevşetilmesinin ardından 2024 ve 2025 yıllarında grip vakalarında artış görüldüğünü aktardı. Bu kışın ne kadar şiddetli geçeceğinin henüz bilinmediğini, salgının seyrinin takip edildiğini ve vatandaşların kendilerini korumak için aşıyı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, OKULLARIN AÇILMASIYLA ÇOCUKLAR ARASINDA HIZLA YAYILAN GRİP BENZERİ ENFEKSİYONLARIN AİLELERE DE BULAŞTIĞINI BELİRTEREK, BU YIL GRİP SEZONUNUN BEKLENENDEN ERKEN BAŞLADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.