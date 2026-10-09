Dolar 49,3400 +0,12%
Euro 55,4143 +0,27%
Bist 12.251,73 +0,31%
Altın Gram 6.698,23 +1,58%
EUR/USD 1,1235 +0,17%
Brent Petrol 102,66 -1,55%
--°

Okulların açılması grip sezonunu erkene çekti, ailelerde de vakalar arttı

Prof. Dr. Şevket Özkaya, okulların açılmasıyla grip benzeri enfeksiyonların erken yayıldığını, risk grubundakilere ekim ayı içinde aşı önerdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okullar açıldı, enfeksiyonlar evlere taşınıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında hızla yayılan grip benzeri enfeksiyonların aile bireylerine de bulaştığını söyledi. Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ateşle başlayan vakaların çocuklarda genellikle bir-iki gün içinde hafif atlattığını belirten Özkaya, çocukların virüsü evlerine taşımasının yetişkin vakalarında artışa ve iş gücü kaybına yol açtığını vurguladı.

Grip sezonunun erken başlaması ve belirsizlikler:

Özkaya, bu yılın grip mevsiminin beklenenden önce başladığını ifade ederek, grip virüslerinin mutasyon geçirme biçimlerinin salgınların zamanını tahmin etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Yeni bir mutasyon tespit edildiğini ancak şu ana kadar ağır seyreden veya hastaneye yatış gerektiren vakaların bildirilmediğini belirtti. Mevcut tablonun daha çok hafif belirtilerle seyreden bir yayılımı işaret ettiğini aktardı.

Kimler aşı yaptırmalı ve neden erken öneriliyor:

Erken başlayan sezonun bazı vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğine dikkat çeken Özkaya, aşı yaptırma fırsatı bulamayanlar ve aşı olanların bağışıklık geliştirmek için yeterli süre geçmemiş olanlar olduğuna işaret etti. Özellikle risk grubundakilere, kasım ayını beklemeden ekim ayı içinde grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Aşının gribe karşı korunmada önemli bir araç olduğunu yineledi.

Özkaya, COVID-19 döneminde grip vakalarının belirgin şekilde azaldığını hatırlatarak, insanların yeniden bir araya gelmesi ve önlemlerin gevşetilmesinin ardından 2024 ve 2025 yıllarında grip vakalarında artış görüldüğünü aktardı. Bu kışın ne kadar şiddetli geçeceğinin henüz bilinmediğini, salgının seyrinin takip edildiğini ve vatandaşların kendilerini korumak için aşıyı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, OKULLARIN AÇILMASIYLA ÇOCUKLAR ARASINDA HIZLA...

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, OKULLARIN AÇILMASIYLA ÇOCUKLAR ARASINDA HIZLA YAYILAN GRİP BENZERİ ENFEKSİYONLARIN AİLELERE DE BULAŞTIĞINI BELİRTEREK, BU YIL GRİP SEZONUNUN BEKLENENDEN ERKEN BAŞLADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğal beslenme ve yaşam tarzı kanserden korunmada öncelikli
images

Enkazdan çıkan deniz kabuğu Maltepe çöküşünde malzeme kalitesine soru işareti dü...
images

Çekmeköy’ün geleceği için bakanlıklarla kapsamlı proje görüşmeleri
images

Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zirveye emekle yükselen: Halil Tepe'nin tepede bıraktığı iz

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında

Personel için risk bilinci: Zonguldak'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor