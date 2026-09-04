On yıl sonra Akhisar cinayeti aydınlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 Nisan 2016'da Cin Deresi kenarında bulunan ve başı koparılmış haldeki cesetle ilgili dosyada, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni çalışmalar sonucunda önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan operasyonlarda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayın seyri:

Abdurrahman Aysu, Akhisar'da marangoz olarak çalışıyordu; evli ve iki çocuk babasıydı. Aysu kaybolduktan 13 gün sonra, 2 Nisan 2016 tarihinde Cin Deresi kenarında başı koparılmış ve çıplak halde bulunmuştu. O dönem dosya failleri meçhul olarak kayıtlara geçmişti ve soruşturma uzun süre çözülmemişti.

Soruşturma ve operasyon:

Soruşturma, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda, olayın aydınlatılmasına yönelik istihbari ve adli adımlar sonuç verdi. Bakanlık açıklamasına göre Manisa, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Akhisar’da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç ve soruşturmanın detayları Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek; dosyaya ilişkin fazlasıyla detay ve delil değerlendirmesi, soruşturmanın bir sonraki aşamasında netleşecek.

ABDURRAHMAN AYSU