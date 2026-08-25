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Operasyonda torbacılara darbe: 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir'de düzenlenen baskınlarda uyuşturucu ve para ele geçirildi; 4 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Operasyonda torbacılara darbe: 4 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan aramalar ve takipler sonucunda şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde çeşitli miktarlarda madde ile para ele geçirildi.

şüpheliler ve ele geçirilenler:

Çalışmada H.İ.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda 24 gram alfametilfenatilamin, 18,50 gram sentetik kannabinoid ve 2 bin 150 TL para bulundu. Ayrıca aynı kişiyle ilgili 14 ayrı aranma kaydı tespit edildi. Diğer şüphelilerden; E.Ö. adlı kişiden 2,20 gram sentetik kannabinoid, A.E.B. adlı şüpheliden 10 gram alfametilfenatilamin ve İ.C. adlı kişiden ise 3,10 gram esrar ile 1.000 TL para ele geçirildi.

hukuki süreç ve tutuklamalar:

İncelemeler sonucunda H.İ.Y.'nin 3 dosyadan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 10 bin TL adli para cezası

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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