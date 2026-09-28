Ordu kendi atölyelerinde park mobilyalarını üretiyor ve kent estetiğini güçlendiriyor

şehir estetiğine atölyeden katkı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent içi yaşam alanlarının yenilenmesi ve yeni parkların oluşturulmasında 19 ilçede üretilen ekipmanlarla aktif rol alıyor. Oturma bankları, aydınlatma direkleri, korkuluklar ve ahşap saksılar gibi kent mobilyaları, belediyenin kendi bünyesindeki atölyelerde imal edilerek hem maliyetler düşürülüyor hem de kent estetiğine bütüncül katkı sağlanıyor.

Üretim faaliyetleri, altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte yürütülüyor; ekipler yeni parklar kurarken ve mevcut yeşil alanları yenilerken, sahaya uygun ve dayanıklı ekipmanlar kullanıyor.

üretim verileri ve dağıtım:

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde hizmet veren atölyelerde bugüne kadar üretilen ekipmanlar arasında 10 bin 255 bank, 4 bin 205 piknik masası, 1 bin 869 aydınlatma direği, 561 ahşap saksı, 341 kameriye, 90 takım basketbol potası, 21 futbol kalesi, 31 voleybol direği, 5 mescit ve 10 büfe bulunuyor.

Bu sayısal dağılım, ekipmanların il genelinde yaygın biçimde kullanılmasını sağlıyor; ihtiyaç duyulan kent mobilyaları ve spor alanı ekipmanlarının önemli bir bölümü belediyenin kendi imkanlarıyla karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in benimsediği "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar, hem kaynakların verimli kullanılmasına hem de yerel üretimin güçlenmesine katkı veriyor.

PARKLAR VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE ALTINORDU, FATSA VE ÜNYE İLÇELERİNDE HİZMET VEREN ATÖLYELERDE ÜRETİLEN EKİPMANLAR, İL GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILIYOR.