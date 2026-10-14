Ordu merkezli 'change' operasyonunda 6 araca el konuldu

Operasyonun kapsamı:

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, araçların şasi numaralarını değiştirerek usulsüz satışa sunulduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlı üzerinden devredildiği belirlenen araçlara yönelik çalışma başlattı.

Ele geçirilen araçlar ve teknik inceleme:

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda, Ünye'de 3 araç, Muğla'da 1 araç, Ankara'da 1 araç ve Trabzon'da 1 araç olmak üzere toplam 6 araca el konuldu. Ele geçirilen araçların şasi ve motor numaralarındaki usulsüzlüklerin ve teknik değişimlerin detaylı incelemesi yapılmak üzere Kriminal Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüpheli hakkında alınan adli tedbir:

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve teknik incelemeler devam ediyor.

ÜNYE İLÇESİNDE ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİREREK PİYASAYA SÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYONDA 6 ARACA EL KONULDU.