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Ören meydanında Dilek Tuna'nın el emeği amigurumileri ilgi gördü

Burhaniye Ören Meydanı'nda stant açan 2 çocuk annesi Dilek Tuna, 5 yıldır ürettiği amigurumi bebekleri 100-1000 TL'ye satıyor, internetten de satış yapıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ören meydanında Dilek Tuna'nın el emeği amigurumileri ilgi gördü

Ören meydanında stant açtı:

Burhaniye ilçesinde, Dilek Tuna hazırladığı örgü bebeklerle Ören Meydanı'nda stant açtı. İki çocuk annesi olan Tuna'nın el emeği amigurumi bebekleri ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

Üretim ve fiyatlandırma:

Tuna, 5 yıldır örgü bebek ürettiğini, ürün yelpazesinin örgü bebeklerin yanı sıra anahtarlıklar ve saç aksesuarlarından oluştuğunu söyledi. Hazırladığı ürünleri 100 lira ile 1000 lira arasında fiyatlandırdığını ve bunları internet üzerinden de pazarladığını belirtti.

Festival deneyimi ve gelecek planları:

Sanatını festivallerde de sergilediğini aktaran Tuna, iki yıldır Gömeç Festivaline katıldığını ve ilk kez Ören Meydanında stant açtığını ifade etti. Tuna, ürünlerine olan ilgiyi gördüğünü ve üretmeye devam edeceğini söyledi.

DİLEK TUNA

DİLEK TUNA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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