Festivalde Çubuk turşusu ön planda: hazırlıklar son hızla sürüyor

Hazırlıklar son aşamada:

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Tarlalardan özenle toplanan salatalıklar, ustaların elinde geleneksel yöntemlerle işlenerek festival stantlarına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Üreticiler ve ustalar, bu yılki ürünlerin diri, taze ve kaliteli olmasından memnun olduklarını belirtiyor.

Festival, hem bölgesel üretimi hem de Çubuk’un kültürel mirasını öne çıkarıyor. Çubuk turşusu geleneğinin sürdürülebilirliğini sağlayan üretim sürecinde, tarladan kavanoza uzanan yoğun emek bu yıl da ön planda olacak. Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan bu lezzet, festival boyunca ziyaretçilerin tadına sunulacak.

Alan düzeni ve stantlar:

Etkinlik Çubukabad Parkı ile Angıt Gölü Düzenleme Alanını kapsayan yaklaşık 180 dönümlük alanda kurulacak. Organizasyonda, protokol misafirleri için bir otağ çadırı ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için ayrılmış tanıtım alanlarının yanı sıra toplam 367 stant yer alacak. Stantlarda başta Çubuk turşusu çeşitleri olmak üzere yöresel ürünler, geleneksel yemekler, el emeği göz nuru ürünler, sebze ve meyveler, kışlık ürünler ile tarım araçları sergilenecek.

Stantların kurulumu ve ürünlerin taşınması, üreticiler ile festival ekibinin koordinasyonuyla yürütülüyor. Turşu ustalarının son kontrolleri, lezzet ve sunum standardını korumaya yönelik titiz bir disiplinle yapılıyor.

Program çeşitliliği ve davet:

Festivale 9 ülkeden ve Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunları ekipleri katılacak; yerli ve yabancı ekiplerin gösterileri, konserler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültürel programlar dört gün boyunca ziyaretçilere sunulacak. Bu çok yönlü program, Çubuk’un hem gastronomik hem de kültürel çekiciliğini artırmayı hedefliyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festival hazırlıklarının titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, "Çubuk turşusu, yaklaşık bir asırlık üretim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin en değerli simgelerinden biridir. Tarladan kavanoza uzanan bu büyük emeği, kültürümüz ve yöresel değerlerimizle birlikte tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için festivalimize hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Demirbaş, vatandaşları festival alanına davet ederek, dört gün sürecek etkinliklerle turşunun, kültürün ve eğlencenin buluşacağını belirtti.

Çubuk’un bereketli topraklarında yetişen kaliteli ürünler ile ustaların titiz çalışması, festivalin başlamasına günler kala son aşamaya geldi. Ziyaretçiler, festival boyunca hem lezzetleri tatma hem de bölgenin kültürel zenginliklerini gözlemleme fırsatı bulacak.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE 3-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK 18. ULUSLARARASI ÇUBUK KÜLTÜR VE TURŞU FESTİVALİ ÖNCESİNDE TARLALARDAN ÖZENLE TOPLANAN SALATALIKLAR, TURŞU USTALARININ ELLERİNDE GELENEKSEL ÇUBUK TURŞUSUNA DÖNÜŞEREK FESTİVAL STANTLARINDAKİ YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR.