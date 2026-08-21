Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2079 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Orhaneli'de Karagöz Mesire Alanı bağlantısı 1,5 kilometrede yenileniyor

Bursa Büyükşehir, Ulaşım Dairesi koordinasyonunda Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'na giden 1,5 km bağlantı yolunu yaklaşık 2 bin ton sıcak asfaltla yeniliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:11

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 11:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Orhaneli'de Karagöz Mesire Alanı bağlantısı 1,5 kilometrede yenileniyor

Orhaneli'de Karagöz Mesire Alanı bağlantısı 1,5 kilometrede yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Orhaneli ilçesindeki Karagöz Mesire Alanı bağlantı yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Proje, hem bölgeye ulaşımı kolaylaştırmayı hem de saha taleplerine hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

çalışmanın teknik detayları:

Yol üzerinde ekipler, 1.500 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki güzergahta toplam 5 bin ton kazı ve dolgu imalatını tamamladı. Yenileme sürecinde yol yüzeyine serilen 2 bin ton sıcak asfalt ile güzergah modernize ediliyor. Uygulama, mevcut ağın bütüncül planlama kapsamında güçlendirilmesi hedefiyle yürütülüyor.

ulaşım seferberliği ve saha çalışmaları:

Çalışmalar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilerliyor. Belediye Başkan Vekili Şahin Biba yönetiminde başlatılan ulaşım seferberliği ilk günden itibaren yoğun saha taramalarına dayanıyor; ekipler temmuz ayında şehir genelinde 25 kilometreden fazla sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi ve ağustos ayında bu mesai devam etti. Biba sürece ilişkin, "Bursa’mız genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve genişletmek öncelikli gündem maddelerimizden biridir... Sahadan elde ettiğimiz verileri bütüncül bir bakışla ele aldık ve hazırladığımız kapsayıcı planımızı uygulamaya başladık" ifadelerini kullandı.

muhtar ve vatandaş katkısı:

Projede muhtarların ve vatandaşların talepleri belirleyici oldu. Orhaneli Karabekirpaşa Mahalle Muhtarı Fersan Günay çalışmalara ilişkin, "Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başladı. Buraya ulaşım artık daha kolay olacak" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Belediye yetkilileri, benzer taleplere hızlı müdahale edilerek ilçelerdeki ulaşım kalitesinin artırılacağını belirtti.

Yol yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla Karagöz Mesire Alanı'na erişim kolaylaşacak, bölge trafiğinde güvenlik ve konfor artışı sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yürütülen planlı saha çalışmalarıyla hizmet ağını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAHİN BİBA BAŞKANLIĞINDA BAŞLATILAN ULAŞIM SEFERBERLİĞİ ÇERÇEVESİNDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAHİN BİBA BAŞKANLIĞINDA BAŞLATILAN ULAŞIM SEFERBERLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 17 İLÇEDE YATIRIMLARINA DEVAM EDERKEN VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLERİ DE İVEDİLİKLE KARŞILIYOR. BU KAPSAMDA ORHANELİ’DE 1,5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU YENİLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat'ta anız yangını yaklaşık 300 dönümlük araziyi yaktı
images

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı
images

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi
images

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız