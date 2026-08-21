Orhaneli'de Karagöz Mesire Alanı bağlantısı 1,5 kilometrede yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Orhaneli ilçesindeki Karagöz Mesire Alanı bağlantı yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Proje, hem bölgeye ulaşımı kolaylaştırmayı hem de saha taleplerine hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

çalışmanın teknik detayları:

Yol üzerinde ekipler, 1.500 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki güzergahta toplam 5 bin ton kazı ve dolgu imalatını tamamladı. Yenileme sürecinde yol yüzeyine serilen 2 bin ton sıcak asfalt ile güzergah modernize ediliyor. Uygulama, mevcut ağın bütüncül planlama kapsamında güçlendirilmesi hedefiyle yürütülüyor.

ulaşım seferberliği ve saha çalışmaları:

Çalışmalar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilerliyor. Belediye Başkan Vekili Şahin Biba yönetiminde başlatılan ulaşım seferberliği ilk günden itibaren yoğun saha taramalarına dayanıyor; ekipler temmuz ayında şehir genelinde 25 kilometreden fazla sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi ve ağustos ayında bu mesai devam etti. Biba sürece ilişkin, "Bursa’mız genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve genişletmek öncelikli gündem maddelerimizden biridir... Sahadan elde ettiğimiz verileri bütüncül bir bakışla ele aldık ve hazırladığımız kapsayıcı planımızı uygulamaya başladık" ifadelerini kullandı.

muhtar ve vatandaş katkısı:

Projede muhtarların ve vatandaşların talepleri belirleyici oldu. Orhaneli Karabekirpaşa Mahalle Muhtarı Fersan Günay çalışmalara ilişkin, "Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başladı. Buraya ulaşım artık daha kolay olacak" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Belediye yetkilileri, benzer taleplere hızlı müdahale edilerek ilçelerdeki ulaşım kalitesinin artırılacağını belirtti.

Yol yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla Karagöz Mesire Alanı'na erişim kolaylaşacak, bölge trafiğinde güvenlik ve konfor artışı sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yürütülen planlı saha çalışmalarıyla hizmet ağını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAHİN BİBA BAŞKANLIĞINDA BAŞLATILAN ULAŞIM SEFERBERLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 17 İLÇEDE YATIRIMLARINA DEVAM EDERKEN VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLERİ DE İVEDİLİKLE KARŞILIYOR. BU KAPSAMDA ORHANELİ’DE 1,5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU YENİLENİYOR.