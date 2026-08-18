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ORKÖY kredisiyle traktör sahibi olan kadın aile bütçesine katkı veriyor

Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Sibel Karaca, ORKÖY kredisiyle aldığı traktörle Gökova'da üretime katılıp aile bütçesine ve kırsal kalkınmaya katkı sunuyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ORKÖY kredisiyle traktör sahibi olan kadın aile bütçesine katkı veriyor

ORKÖY desteği kırsalda üretimi nasıl büyütüyor:

Orman köylülerine yönelik sağlanan ORKÖY kredileri, yerel üretim kapasitesini artırmak amacıyla tarım ve ormancılıkta kullanılan araç ve ekipman teminine imkân tanıyor. Bu destekler, hem bireysel aile gelirlerini güçlendiriyor hem de kırsal ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Yerel örnek: Sibel Karaca'nın deneyimi:

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yeşilköy'de yaşayan Sibel Karaca, ORKÖY kredisiyle aldığı traktör sayesinde üretim çalışmalarına daha etkin katılıyor. Karaca, traktörüyle ailesiyle birlikte Gökova bölgesinde yürütülen üretim faaliyetlerine dahil olarak ev ekonomisine düzenli katkı sağlıyor.

Traktör gibi ekipmanların temini, üretim süreçlerinde verimliliği yükseltiyor; iş gücünü daha iyi organize etmeye ve zaman tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor. Karaca’nın katkısı, küçük ölçekli aile işletmelerinde teknolojik erişimin önemini gösteriyor.

Kırsal kalkınma ve ekonomik etki:

Sağlanan krediler, orman köylülerinin ekonomik gelir elde etmesine doğrudan katkı sunarken, bölgesel kalkınmanın desteklenmesine de zemin hazırlıyor. ORKÖY destekleriyle edinilen araç ve ekipmanlar, üretim kapasitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının oluşmasına yardımcı oluyor.

Yeşilköy’den Gökova’ya yayılan bu tür örnekler, yerel ekonominin güçlenmesi ve ailelerin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik somut etkiler sunuyor. Bu süreç, hem bireylerin refahını artırıyor hem de ülke ekonomisine küçük ama kalıcı katkılar sağlıyor.

ORKÖY ile güçlenen kadın, traktörü ile aile bütçesine katkı veriyor

ORKÖY ile güçlenen kadın, traktörü ile aile bütçesine katkı veriyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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