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Samsun sanayisinde yeşil dönüşüm ve altyapı güçlendirmesi ön plana çıktı

Samsun'da SANTEK 2026 toplantısında sanayi politikaları, verimlilik ve sürdürülebilirliğe odaklanan yeşil dönüşüm ve altyapı adımları ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun sanayisinde yeşil dönüşüm ve altyapı güçlendirmesi ön plana çıktı

SANTEK 2026 toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi

Samsun'da sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi ile üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla düzenlenen Santiyek 2026 toplantısı çerçevesinde kentteki politika öncelikleri masaya yatırıldı. Toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı ve iller düzeyinde ortak adımların belirlenmesi hedeflendi.

Toplantıya katılan isimler ve temsilciler:

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile ilgili kurum müdürleri ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Gündem: yeşil dönüşüm ve verimlilik:

Toplantıda Samsun'un sanayi ve teknoloji alanındaki politikaları değerlendirildi; özellikle sanayinin yeşil ve sürdürülebilir dönüşümü ile üretimde verimlilik artışı için öneriler paylaşıldı. Kurumlar, kendi yürüttükleri yeşil dönüşüm projeleri ve uygulama örnekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kararlar ve izlenecek yol:

Görüşmeler sonucunda, üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Samsun'un sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı. İlgili kurumlar arası işbirliğinin derinleştirilmesi ve uygulama adımlarının yakından takip edilmesi planlandı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUT AYDIN İLE İLGİLİ KURUM MÜDÜRLERİ VE KAMU KURUMLARININ TEMSİLCİLERİ KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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