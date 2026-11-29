Ortaca'da örtüaltı üretim alanlarında saha denetimi ve eğitim

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 'Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Projesi' kapsamında ilçedeki örtüaltı sebze üretim alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Çalışmalar üreticilerle yerinde yürütülen teknik bilgilendirme ve kontrol ziyaretleri biçiminde yapıldı.

Eğitimin kapsamı:

Saha ziyaretlerinde öncelikli olarak hastalık ve zararlı takibi ile tespit edilen riskler değerlendirildi. Üreticilere kültürel mücadele yöntemleri, sera bakım uygulamaları ve bitki besleme uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımı üzerinde durularak pestisit kalıntısının önlenmesi, hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması ve E-Reçete uygulamasına ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

Hedefler ve sürdürülebilir uygulamalar:

İlçe Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarla entegre mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını, bitki sağlığının korunmasını ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesini hedefliyor. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarımsal üretimin güçlendirilmesi vurgulanırken, teknik kontrol ve üretici bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Yerinde yapılan uygulamalı eğitimler, üreticilerin izleme ve müdahale kapasitesini artırmayı, ilaç kullanımında kayıt ve takip süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında sağlanan teknik rehberlikle örtüaltı sebze üretiminde hem verim hem de kalite güvence altına alınmaya çalışılıyor.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ÖRTÜALTI SEBZE ÜRETİM ALANLARINDA HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE, BİTKİ BESLEME VE BİLİNÇLİ PESTİSİT KULLANIMI KONULARINDA ÜRETİCİLERE YÖNELİK TEKNİK KONTROL VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.