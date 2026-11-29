Daniele Paterna Fenerbahçe-Erzurumspor maçında var koltuğunda

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların video yardımcı hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Programın en dikkat çeken randevusu, Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında saat 19.00'da başlayacak maç.

maç detayları:

Müsabakada düdüğü Batuhan Kolak çalacak. Video Yardımcı Hakem olarak görev yapacak isim İtalyan Daniele Paterna olurken, AVAR koltuğunda Ceyhun Sesigüzel yer alacak.

günün diğer var atamaları:

Çorum FK - Kocaelispor: VAR olarak Sarper Barış Saka görevlendirildi.

Eyüpspor - Başakşehir: VAR görevi Bilal Köseoğlu adına verildi.

Atamalar, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından resmi takvim kapsamında açıklandı ve ligdeki 13. hafta maçlarına yönelik program bu atamalarla kesinleşti.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) DANİELE PATERNA OLDU.