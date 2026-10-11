Ortaköy'de villa bahçesinden 500 bin liralık güneş paneli hırsızlığı

Ortaköy'de villa bahçesinden panel hırsızlığı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bir villanın bahçesinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 30 güneş paneli çalındı. Olayı fark eden villa sahipleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre şüpheliler bahçe duvarına merdiven dayayarak içeri girdi ve bahçedeki panelleri sökerek olay yerinden ayrıldı. Yetkililer, panellerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğunu açıkladı.

jandarma müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri villanın bahçesinde detaylı inceleme yaptı. Ekipler, olay yerinde delil toplama çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; jandarma tanık ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek fail ya da failleri tespit etmeye çalışıyor.

BURSA’NIN ORHANGAZİ’YE BAĞLI ORTAKÖY MAHALLESİ’NDE BİR VİLLANIN BAHÇESİNDEKİ 30 GÜNEŞ PANELİ, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN ÇALINDI. PANELLERİN PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 500 BİN LİRA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.